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Scott Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Scott Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Nasıl Yapılır#Scott Curl#Scott Curl Hareketi
Scott Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Scott Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Birçok insan spor hareketi olan Scott Curl egzersizinin ismini ve yapılışını duyup görmüştür. Kollarda oluşan hacimsel artış ve güç artışı ve belirgin kol kaslarının sebebi Scott Curl hareketidir. Scott Curl hareketi sporcuların vazgeçilmez ön kol antrenmanlarında yaptığı harekettir. Kollarının büyümesini isteyen insanlar bu hareketi hep merak etmişlerdir. Büyük ve güçlü kollar için bu hareket gereklidir. Scott Curl Nedir? Scott Curl ne işe yarar? Scott Curl nasıl yapılır? Scott Curl Hangi kasları çalıştırır? Scott Curl faydaları nelerdir? Scott Curl dikkat edilecek hususlar nelerdir? Scott Curl hareketi alternatifi nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Scott Curl hareketi üst vücudumuzda biceps bölgesini çalıştırmaktadır. Ön kol kısmında hacim olarak konsantre şekilde çalıştırmaktadır. Scott curl hareketi kol antrenmanlarınızda eklediğinizde kollarınızda gözle görülecek bir fayda sağlayacaktır. Biceps ve ön kol gelişiminde hacimsel olarak ve kas kazanımında büyük fayda sağlayacaktır. Güç egzersizinde yardımcı olacaktır kollarınızı güçlendirecektir. Yüksek ağırlıklarla kasa odaklanarak yapılmalıdır.

Scott Curl Nedir?

Kendine ait özel bir sehpası olan harekettir. Dumbell, ez bar veya düz bar kullanılıp yapılabilir. Geniş ve dar tutuşlar ile biceps kasının uzun ve kısa başını farklı farklı çalıştırabilir. Biceps hacim aldıran dolduran bir harekettir. Bu hareketi ünlendiren Larry Scott adlı Mr Olympia sporcusudur. Bu hareketin diğer adı ise Preacher Curl olarak anılmaktadır.

Scott Curl Ne İşe Yarar?

Hareketin birçok şekli ve çeşidi vardır. Bicepsin iç kısmında olan kısa baş, kapalı tutuşta ise kolun dış kısmında olan uzun baş ucunu izole bir şekilde çalıştırabilir. Bunun için düz bar gereklidir.

Z bar ile yapılan egzersizde barda açık veya kapalı bir şekil seçmemiz lazım. Ona göre farklı yerleri çalıştırır. Hareket daha izole ve tek bölgeyi tek kas grubunu çalıştırdığı için z bar bu harekette daha avantajlıdır.

Scott Curl Nasıl Yapılır?

Uygun ağırlık seçilmelidir. Hareketi doğru yapmak için yüksek ağırlık kullanılmamalıdır.

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Scott Curl sehpasına oturarak ya da oturaksız olan ayakta olarak iki farklı modeli vardır. Hepsi aynı işlevi görmektedir. Oturaklı olan fiziksel olarak uzun olan insanlar bu sehpaya konumlanamayabilir. Ayakta olanda daha rahat edebilirler.

  • Başlangıçta hafif bir ağırlık seçilmeli. Daha sonra yavaş yavaş ağırlık artırılmalıdır.
  • Koltuk altlarınız sehpaya sıfır olmalıdır ve omuz başlarından güç alınmamalıdır.
  • Sehpada barı avuçlarınız size dönük bir şekilde barı kavrayın.
  • Nefes alışverişini kontrol edin ve düzenli nefes alıp verin.
  • Ağırlığı kaldırın tepe noktada hissedin ve sıkın.
  • Ağırlığı yavaş ve konsantre bir biçimde yavaşça indirin.
  • Kollarınızı dip noktaya kadar açın.

Scott Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Üst vücut antrenmanı olan scott cürl ön kol kasımızda yani biceps kasının konsantre olarak çalıştrıan bir harekettir. Biceps Brachi Short Head yani kolun vücuda doğru olan iç kısmında olan kısa başıdır. Bu kas Scapula kemiğinden başlar Radius kemiğine kadar uzanmaktadır.

Biceps Brachi Long Head biceps kasının dış kısmında bulunan ve uzun olanıdır. Kol kemiğinin üst tarafından ön kol kemiğine bağlanır.

Brachialis kasınıda çalıştırmaktadır. Biceps kasının en alt kısmın bulunmaktadır.

Scott Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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İlk olarak düzgün bir ağırlık belirlenmeli.

Daha sonra kollarımızı sehpaya sıfır bir şekilde yerleştirmeliyiz.

Koltuk altımız sehpa pedine sıfır olmalıdır aksi taktirde omuzlarımızdan güç alırız ve yükü omuzlarımızla kaldırmaya başlarız. Kasın başka bir kastan destek almasını kesmeliyiz.

Biceps kasının sürekli hareket halindeyken gergin tutmalıyız.

Hareketi kontrollü yukarı kaldırmalıyız.

Aşağı indirirken yavaş ve kası hissederek indirmeliyiz.

Nefes alışverişini düzenli bir şekilde yapmalıyız.

Scott Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Straight Bar Scott Curl

Dambell Concentration Curl

Z-bar Concentration Curl

Makine Consentre Curl

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Scott Curl Faydaları Var Mıdır?

Scott curl üst vücut hareketidir. Biceps kasını çalıştırmaktadır. Konsantre bir harekettir hacim olarak kası artırmaktadır. Ön kol kasının gelişiminde fayda sağlamaktadır. Kol kasını belirginleştiren ana hareketlerdendir.

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