Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı...

Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, milli futbolcunun leğen kemiğinde ciddi bir zedelenme meydana geldiği ve genç savunmacının bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Schalke 04'ün Ozan Kabak açıklaması şu şekilde:

"Ozan Kabak geceyi hastanede geçirdi ve bugün öğleden sonra taburcu edildi. Yapılan tetkikler neticesinde leğen kemiğinde ciddi bir zedelenme tespit edildi. Bir süre sahalarda uzak kalacak. Geçmiş olsun."





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