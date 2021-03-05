Schalke'de 9 sakat, artı 2 de şüpheli Gelsenkirchen'de Mainz'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

SCHALKE 04

- Sezona David Wagner ile başlayan, Manuel Baum'la devam eden, Huub Stevens deneyip Christian Gross'ta çözüm arayan Schalke, Dimitrios Grammozis yönetiminde ilk maçına çıkacak.

- "Kısa bir süredir takımla birlikteyim ama bir kişinin bile inançsız olduğunu görmedim..." diyen Grammozis'in elinde koca bir de eksik listesi mevcut!

- Bentaleb, Fahrmann, Huntelaar, Ludewig), Nastasic, Paciencia, Sane, Skrzybski ve Uth sakat. Boujellab ile Rönnow maç saati netleşecek.

- Son lig maçında, Stuttgart deplasmanında 5 yediklerinde şeref sayısını kaptan Kolasinac atmıştı. Bosnalı oyuncu sol bekteki yerini kaptırmayacaktır.

- Kötü giden takımın iyi isimlerinden Harit (1 gol - 5 asist) ve Hoppe (5 gol), Grammozis'in de gole en yakın isimleri olacaktır.

1. FSV MAINZ 05

- Bo Svensson ile toparlanma sinyalleri veren Mainz ise %62 topla oynayıp rakibinden neredeyse 2 kat başarılı pas yaptığı (337-172) Augsburg maçını kaybedip 3 maçlık yenilmezlik sonrası ligde kalma adına büyük bir yara aldı.

- Takımın göze çarpan tek eksiği orta sahadan Fernandes... İsviçreli oyuncu yeni yıla girerken koronavirüs yüzünden 4 maç kaçırmış, sahalara döndükten sonra maalesef sakatlanmıştı.

- Levin Öztunalı'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Talihsiz bir sakatlık geçirip 5 maç üst üste forma giyemeyen Türk asıllı Alman oyuncu, döndükten sonra Dortmund'a attığı muhteşem golle manşetleri süslemişti. Son maçlarda Svensson tarafından pek tercih edilmiyor ancak Kolasinac karşısında görev alıp fark yaratabilir.

- Jan Moritz Lichte'nin bıraktığı 4'lü savunma mirasından hızlıca vazgeçip 3'lüye dönen Svensson, Moussa Niakhate ve Jeremiah St. Juste ile Schalke'yi durdurmaya çalışacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Schalke'nin iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Mainz'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takımın Gelsenkirchen'de oynadıkları son 6 lig maçının tamamını Schalke kazandı!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Mainz kazanır" oldu!

%30'luk kesim formsuz Schalke karşısında ligde kalmak için kazanmak zorunda olan bir basamak üstündeki deplasman ekibine güveniyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadeledeki gol sayısının en az 3 olacağını düşünüyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Joshua Kimmich asistleriyle Schalke'yi tek başına bitirmişti! Hatırlayalım...