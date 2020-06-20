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GeriFutbol Schalke, Wolfsburg'a 4 golle yenildi! Hasret 15 maça çıktı
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Haber Giriş: 20.06.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Schalke, Wolfsburg'a 4 golle yenildi! Hasret 15 maça çıktı

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Schalke, Wolfsburg'a 4 golle yenildi! Hasret 15 maça çıktı
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Bundesliga'da milli oyuncularımız Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke, 33. haftada Wolfsburg'a 4-1 mağlup oldu.

Bundesliga'da 33. hafta maçında Schalke 04 ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Schalke'nin Bundesliga'daki galibiyet hasreti 15 maça çıktı.

Bundesliga'da diğer sonuçlar;

Hoffenheim 4-0 Union Berlin

Köln 1-1 Eintracht Frankfurt

Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg

Mainz 3-1 Werder Bremen

Leipzig 0-1 Borussia Dortmund

Bayern Münih 3-1 Freiburg

Paderborn 1-3 Mönchengladbach

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