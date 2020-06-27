Schalke sezonu 16 maçlık hasretle tamamladı! Dortmund'dan sürpriz...

Bundesliga'da 34. hafta maçları tamamlandı. Günün öne çıkan maçında Schalke, Freiburg'a 4-0 mağlup olarak sezonu 12. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Bundesliga ekibinin galibiyet hasreti 16 maça çıktı.

Schalke'de Ozan Kabak ve Ahmed Kutu maça 11'de başlarken 45 dakika sahada kaldılar.

Dortmund'dan 4 gollü hüsran

Daha önce ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'a 4-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tüm gollerini Andrej Kramaric kaydetti.

Bundesliga'da diğer sonuçlar;

Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin

Augsburg 1-2 Leipzig

E.Frankfurt 3-2 Paderborn

Werder Bremen 6-1 Köln

Bayer LEverkusen 1-0 Mainz

Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf

Wolfsburg 0-4 Bayern Münih