Bundesliga'daki son 8 maçını kazanamayan Ozan Kabak'lı Schalke, Veltins-Arena'da Augsburg'u konuk edecek.

Muhtemel 11'ler...

Schalke: Schubert; Oczipka, Nastasic, Sane, Kenny (Ozan Kabak); Schopf, Suat Serdar, McKennie, Caligiuri; Gregoritsch, Raman.

Augsburg: Luthe; Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max; Baier, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.

Karşılaşmayı anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz...

Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Schalke Augsburg maçı bugün saat 14:30'da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak...

Karşılaşma sırasında aşağıdaki görsele tıklayarak CANLI İDDAA oynayabileceksiniz...

Maç önü notlar

Augsburg ile oynadığı son 8 Bundesliga maçında mağlup olmayan Schalke (4 galibiyet - 4 beraberlik), ligde yer alan rakiplerinden birine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Bundesliga'da 8 maçtır kazanamayan Schalke (4 beraberlik - 4 mağlubiyet), 2018/19 sezonunun 19-26. haftalarındaki 8 maçlık serisini galibiyetle sonlandırmıştı (1-0 vs Hannover).

Schalke (19) ve Augsburg (18), Bundesliga'nın son 8 haftasında en fazla gol yiyen iki ekip konumunda. Son 4 maçında kalesinde 13 gol gören Schalke, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada yemişti.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında Augsburg'dan daha az puan toplayan bir takım bulunmuyor (4 puan; 1 galibiyet - 1 beraberlik - 7 mağlubiyet).

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