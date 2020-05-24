Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Schalke Augsburg maçı ile bugün Almanya Ligi Bundesliga'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala spor severler mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bundesliga'daki son 8 maçını kazanamayan Ozan Kabak'lı Schalke, Veltins-Arena'da Augsburg'u konuk edecek.
Muhtemel 11'ler...
Schalke: Schubert; Oczipka, Nastasic, Sane, Kenny (Ozan Kabak); Schopf, Suat Serdar, McKennie, Caligiuri; Gregoritsch, Raman.
Augsburg: Luthe; Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max; Baier, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.
Karşılaşmayı anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz...
Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Schalke Augsburg maçı bugün saat 14:30'da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak...
Karşılaşma sırasında aşağıdaki görsele tıklayarak CANLI İDDAA oynayabileceksiniz...
Maç önü notlar
Augsburg ile oynadığı son 8 Bundesliga maçında mağlup olmayan Schalke (4 galibiyet - 4 beraberlik), ligde yer alan rakiplerinden birine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Bundesliga'da 8 maçtır kazanamayan Schalke (4 beraberlik - 4 mağlubiyet), 2018/19 sezonunun 19-26. haftalarındaki 8 maçlık serisini galibiyetle sonlandırmıştı (1-0 vs Hannover).
Schalke (19) ve Augsburg (18), Bundesliga'nın son 8 haftasında en fazla gol yiyen iki ekip konumunda. Son 4 maçında kalesinde 13 gol gören Schalke, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada yemişti.
2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında Augsburg'dan daha az puan toplayan bir takım bulunmuyor (4 puan; 1 galibiyet - 1 beraberlik - 7 mağlubiyet).
Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle