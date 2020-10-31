Schalke 04'ten Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı

Alman kulübünün Twitter hesabından yapılan Türkçe paylaşımda, "Ege'de oluşan depremden dolayı Türk ve Yunan halklarına üzüntü ve dualarımızı iletiyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." denildi.

Schalke 04 Kulübü, benzer mesajı Yunanca da yayımladı.