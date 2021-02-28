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GeriFutbol Schalke 04'te bir şok daha! Teknik ekibin görevine son verildi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 28.02.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Schalke 04'te bir şok daha! Teknik ekibin görevine son verildi

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Schalke 04'te bir şok daha! Teknik ekibin görevine son verildi
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Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'te, teknik ekibin görevine son verildi.

Alman basını, sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayarak ligden düşme tehlikesi yaşayan Schalke 04 Kulübü'nde, dün deplasmanda VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Christian Gross, Kulüp Menajeri Jochen Schneider ve Takım Menajeri Sascha Riether'in görevine son verildiğini yazdı.

Basında çıkan haberlerde Christian Gross'un Aralık ayının sonunda göreve getirildiği vurgulanırken, Bundesliga'da 23 haftada 9 puan toplayarak son sırada bulunan Schalke 04'ün, kalan 11 haftada ligde kalmayı başarıp başaramayacağının merak konusu olduğu dile getirildi.

Schalke 04te bir şok daha Teknik ekibin görevine son verildi

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