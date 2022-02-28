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Schalke 04, Rusya'nın dev şirketi Gazprom ile anlaşmasını feshetti

#Rusya#Ukrayna#Gazprom
Schalke 04, Rusyanın dev şirketi Gazprom ile anlaşmasını feshetti

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile geçen hafta askıya aldığı sözleşmesini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

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Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile 15 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.

Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından sözleşmeyi askıya almış ve hafta sonu oynadıkları Karslruhe maçına Gazprom yerine Schalke 04 yazılı formayla çıkmıştı.

Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasından yılda 9 milyon Euro kaanıyordu. Bundesliga'da mücadele etmesi halinde ise sözleşme 15 milyon Euro'ya yükseliyordu.

Schalke 04, Rusyanın dev şirketi Gazprom ile anlaşmasını feshetti

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#Rusya#Ukrayna#Gazprom

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