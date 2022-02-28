Schalke 04, Rusya'nın dev şirketi Gazprom ile anlaşmasını feshetti

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Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile 15 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.

Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından sözleşmeyi askıya almış ve hafta sonu oynadıkları Karslruhe maçına Gazprom yerine Schalke 04 yazılı formayla çıkmıştı.

Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasından yılda 9 milyon Euro kaanıyordu. Bundesliga'da mücadele etmesi halinde ise sözleşme 15 milyon Euro'ya yükseliyordu.