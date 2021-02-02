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GeriFutbol Schalke 04, Ozan Kabak'ın yerine Shkodran Mustafi’yi transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Schalke 04, Ozan Kabak'ın yerine Shkodran Mustafi’yi transfer etti

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Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04, eski Alman milli futbolcu Shkodran Mustafi’yi renklerine kattığını duyurdu.

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi sonrası Schalke 04'ten beklenen hamle geldi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen 28 yaşındaki Mustafi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Schalke 04’ün yöneticisi Jochen Schneider, milli futbolcu Ozan Kabak’ın sezon sonuna kadar Liverpool’a kiralandığını anımsatarak, Mustafi'yle, Ozan Kabak’ın bırakacağı boşluğu dolduracak iyi bir savunma oyuncusunu transfer ettiklerini belirtti.

Hamburg kulübünün altyapısından 2009’da İngiltere’nin Everton takımına transfer olan Mustafi, 2012-2014 yıllarında İtalya’nın Sampdoria, 2014-2016 yıllarında İspanya’nın Valencia takımlarında ve 2016’dan bu yana da Arsenal’da forma giydi.

Alman Milli Takımı ile 20 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 2014’te Dünya Kupası’nı kazandı.

Schalke 04, Ozan Kabakın yerine Shkodran Mustafi’yi transfer etti

 

Schalke 04, Ozan Kabakın yerine Shkodran Mustafi’yi transfer etti

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