Schalke 04, League of Legends takımını satabilir

L'Équipe tarafından yazılan haberlere göre Bundesliga futbol takımı Schalke 04, zayıf mali durumunu onarmak için LEC kadrosunu satmak zorunda kalabilir. Yayımlanan yazıya göre durum, söylenti olmanın ötesinde ve bu durum son birkaç haftadır dillerde dolaşıyor.

L'Équipe, Schalke 04'ün LEC kadrosunun yaklaşık 20 milyon dolar değerinde olduğunu varsayıyor. Bu da futbol kulübünün içinde bulunduğu borcun bir kısmını ödeyerek biraz rahata çıkabileceği anlamına geliyor. DW, Aralık ayında futbol kulübünün 250 milyon Euro’dan fazla borcu bulunduğunu yazdı. Aynı kaynak Nisan ayında spor kulübünün “varoluşsal bir kriz” içinde olduğunu söyledi. Bunlar kulübün ikinci lig basketbol takımının dağıtılmasıyla birlikte gündeme geldi.

Kulübün o zamanki başkanı, Schalke’nin geleceğinden ve karşılaştığı durumdan endişe duyduğunu belirtmişti. COVID-19 kısıtlamaları kapsamında gerekli önlemleri alamaması söylemleri ardından da Haziran 2020’de istifa etti.

Schalke 04 şu anda Bundeslifa ligindeki en kötü takım. 22 maç içinde sade bir galibiyeti olan takımın bu durumu lig tarihinde bir ilk.

Kulübün bu kadar borç altında olması göz önünde bulundurulduğunda organizasyonun küçülmeye gitmesi mantıklı bir hareket. Schalke 04’ün LCS’de de çok parlak bir takım olmaması, kararı daha mantıklı bir hale getiriyor. Takım, tüm bu şanssızlıklardan önce 2018 senesinde Summer Playoffs ve Regional Finals’ta ikinci olmuştu. Ancak ondan sonra işler ne takım, ne de kulüp için iyi gitmedi.