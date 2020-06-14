Canlı | Schalke 04 Bayer Leverkusen
Schalke 04 ile Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 31. hafta maçında kozlarını kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Bundesliga'da 31. haftada Schalke 04 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Schalke 04: Nübel - Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Boujellab - Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf - Ahmed Kutucu.
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Wendell, Bender, Kerem, Amiri, Aranguiz, Weiser, Kai Havertz, Alario, Diaby
SCHALKE BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Schalke Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Schalke Bayer Leverkusen maçı bugün saat 19:30'da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak...
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