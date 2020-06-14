MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Schalke 04 Bayer Leverkusen
GeriFutbol Canlı | Schalke 04 Bayer Leverkusen
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.06.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Canlı | Schalke 04 Bayer Leverkusen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Schalke 04 Bayer Leverkusen
Abone Olgoogle-news

Schalke 04 ile Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 31. hafta maçında kozlarını kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Bundesliga'da 31. haftada Schalke 04 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Schalke 04: Nübel - Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Boujellab - Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf - Ahmed Kutucu.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Wendell, Bender, Kerem, Amiri, Aranguiz, Weiser, Kai Havertz, Alario, Diaby

Canlı | Schalke 04 Bayer Leverkusen

SCHALKE BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Schalke Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Schalke Bayer Leverkusen maçı bugün saat 19:30'da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle