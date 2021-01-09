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GeriFutbol Schalke 04, 30 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı
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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Schalke 04, 30 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Hoffenheim’i 4-0 yenerek, ligde 30 maç aradan sonra galip geldi. Milli futbolcu Ozan Kabak ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Schalke 04, Bundesliga’nın 15. haftasında Veltnis Arena’da Hoffenheim’i konuk etti.

Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 42. dakikada Matthew Hoppe’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Schalke 04, 57. ve 63. dakikalarda Hoppe ve 80. dakikada Amine Harit ile 3 gol daha bularak müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Böylelikle 30 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Schalke 04, puanı 7’ye çıkararak 17. sıraya yükseldi.

Mavi-beyazlılarda milli futbolcu Ozan Kabak ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi ve 24. dakikada sarı kart gördü. Diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Schalke 04, son galibiyetini 17 Ocak 2020’de Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 yenerek almıştı.

1965-1967 sezonunda üst üste 31 maçta galip gelemeyen Tasmania Berlin, Bundesliga’da en çok maç kazanamama rekorunu elinde bulunduruyor.

Schalke 04, 30 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

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