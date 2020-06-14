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Haber Giriş: 14.06.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Schalke 04 1-1 Bayer Leverkusen

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Schalke 04 1-1 Bayer Leverkusen
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Schalke 04, Bundesliga'da 31. haftada Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 13 maça çıktı.

Bundesliga'da 31. haftada Schalke 04 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Schalke'de Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmed Kutucu'nun ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi ekip, 51. dakikada Caligiuri'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bayer Leverkusen, 81. dakikada Paulinho ile skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 39 oldu ve galibiyet hasreti 13 maça yükseldi. Leverkusen'in puanı ise 57'ye çıktı.

Schalke 04 1-1 Bayer Leverkusen

İLK 11'LER

Schalke 04: Nübel - Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Boujellab - Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf - Ahmed Kutucu.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Wendell, Bender, Kerem, Amiri, Aranguiz, Weiser, Kai Havertz, Alario, Diaby

 

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