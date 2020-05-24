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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Schalke 0-3 Augsburg

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Schalke 0-3 Augsburg
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Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Schalke 04, sahasında Augsburg'u konuk etti. Misafir ekip deplasmanda 3 puana 3-0'lık skorla uzanmayı başardı.

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Augsburg, deplasmanda Schalke 04'ü 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Mücadelenin 6. dakikasında Eduard Löwen'in golüyle 1-0 öne geçen Augsburg, soyunma odasına da bu skorla gitti. Karşılaşmanın 76. dakikasında Noah Joel farkı 2'ye çıkaran isim olurken son sözü 90. dakikada Sergio Cordova söyledi ve skoru ilan etti: 0-3.

Schalke'de Türk oyunculardan Ahmed Kutucu 56. dakikada Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil olurken, Levent Mercan da 74. dakikada McKennie'nin yerine girdi.

Bu sonuçla puanını 30'a çıkaran Augsburg, 12. sıraya yükselirken düşme hattından da uzaklaştı. 37 puanı bulunan Schalke ise 8. sırada kaldı.

Schalke 0-3 Augsburg

Schalke 0-3 Augsburg

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