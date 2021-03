SBMM Warzone kapanıyor

SBMM Warzone sitesi, oyuncuların oynadıkları maçlardaki lobileri görüntülemesini ve SBMM algoritmasının kendilerini nereye yerleştirdiğine dair bir internet sitesi. Activision ise bu siteyi oyuncuların gizliliğini korumak için kapamak adına yasal bir adım attı.

SBMM Warzone’un kurucuları olan Call of Duty oyuncuları Ben ve Dav, Activision’un avukatlarının kendilerine ulaştığını ve siteyi kapamalarını istediklerini söyledi. İkili, bu sebeple siteyi kapatacaklarını duyurdu.

Activision’ın hizmet koşulları çerçevesinde, şirketin API servisini kendi sitelerine veri aktarmak için kullanamayacaklarını söyleyen avukatlar, sitenin kapatılması için geliştiricilere Pazartesiye kadar süre verdi.

SBMM Warzone ekibi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Elimize ulaşan mektuba göre siteyi kapatmak için Pazartesiye kadar süremiz var. Şirket oyuncularının gizliliğini garanti altında tutmak istiyor ki bu harika bir şey. Ancak ortaklık yoluna girerek oyuncuların gizliliğini korurken aynı zamanda işe yarar veriler sunmaya devam edebilirdik.”

Activision’s lawyers reached out and asked us to shut down https://t.co/aX094FtqB8. According to their ToS, we can’t use their API. We’ve tried to reach them multiple times to become Partners, now is our last shot. Anyone working at #Activision, please reach out [1/7] ⬇️ pic.twitter.com/EBFNSee2R7