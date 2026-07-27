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Savunmanın virtüözü: Nathan Ake!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nathan Ake#Sporanasayfa
Savunmanın virtüözü: Nathan Ake
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, sahanın yanı sıra piyanonun başında da hünerlerini sergiledi. Kulübün YouTube kanalında Soru-Cevap’a katılan Nathan Ake piyanonun başına geçip Fenerbahçe Marşı’nı da çaldı.

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Fenerbahçe'ye gelir gelmez İsmail Kartal’ın görev verdiği Nathan Ake ilk maçında ne kadar isabetli bir transfer olduğunu gözler önüne sererken Hollandalı yıldızın sahadaki kadar piyano başında da yetenekli olduğu ortaya çıktı.

F.Bahçe YouTube kanalında Soru-Cevap’a katılan Ake piyanonun başında Fenerbahçe Marşı’nı çalarken soruları şöyle yanıtladı:

· Kendini nasıl tanımlarsın?
“İnsanlarla iyi ilişkiler kuran biriyim. İnsanları seviyorum.”

· Çay mı kahve mi?
“Çay.”

· Favori yemeğin nedir?
“Hollanda’da bir yemek türü; Nasi.”

· En güçlü yönün nedir?
“Savunma.”

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· Boş zamanlarında ne yaparsın?
“Ailemle birlikte keyifli vakit geçirmek.”

Maç günü rutinin nedir?
“Rahatlamak, gevşemek. Maçı düşünmemeye sakin kalmaya çalışıyorum.”

Transfer sürecinin en heyecanlandığın anı neydi?
“Transfer işlerini halledip buraya gelmek ve takıma katılmak.”

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#Fenerbahçe#Nathan Ake#Sporanasayfa

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