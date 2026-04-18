Savaşın ortasında bir Arda Turan mucizesi!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale yükselerek yalnızca sportif bir başarıya değil, olağanüstü şartlar altında verilen bir dayanıklılık mücadelesine imza attı. Ne Rayo Vallecano ne Strasbourg ne de Shakhtar’ın yarı finaldeki İngiliz rakibi Crystal Palace... Yarı finale kalan 4 takım içinde Ukrayna ekibinin ortaya koyduğu başarı çok özel bir yere sahip. Bunun nedeni ise Shakhtar’ın neredeyse tüm sezonu sürekli deplasmanda geçirmek zorunda kalması.

ANTRENMAN KIEV’DE LİG MAÇLARI LVIV’DE

Ukrayna'da süren savaş nedeniyle Shakhtar, uzun zamandır kendi şehri Donetsk’ten uzak. Arda Turan’ın ekibi antrenmanlarını Kiev’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sviatoshyn Olimpiyat Kompleksi’nde gerçekleştiriyor. Lviv Arena’nın ev sahipliğini yaptığı lig maçları için ise her seferinde Lviv’e gitmek zorunda kalıyor. Bu yolculuk tek yönde yaklaşık 540 kilometre anlamına geliyor. Ülkede hava sahasının kapalı olması nedeniyle tüm bu yolculuklar da otobüsle yapılmak zorunda kalıyor.

AÇILIŞI SLOVENYA’DA YAPTI

Avrupa'da ise tablo çok daha vahim. Shakthar, 2025-26 sezonunda sadece açılış maçı olan Avrupa Ligi 1. ön eleme turundaki İlves maçını Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki oynadı. Sonrasında gerek Kupa 2 gerekse Kupa 3’te tüm maçlarında ev sahibi olarak Polonya’ya geçti. Takım, Krakow’da bulunan Henryk Reyman Stadı’nı kullanırken, her maç için tek yön 850 kilometrelik bir yolculuğu rutin hale getirdi. Sadece son oynanan AZ Alkmaar maçı için takımın 2 bin kilometre yol yapması ve Hollanda’ya yaklaşık 24 saatte ulaşması da başarının değerini daha da artıyor.

3 günde bir yapılan uzun yolculuklar ve tüm maçların evden uzakta oynanması, Arda Turan ve ekibinin başarısına büyük değer katıyor.