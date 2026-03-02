Savaş sonrası büyük endişe: Osimhen, Ndidi ve Onuachu’lu Nijerya İran’la karşılaşacak

Haberin Devamı

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a operasyon başlatması sonrası Ortadoğu adeta yangın yerine döndü.

Cumartesi günü başlayan saldırılar sonrası İran’ın lideri Ayetullah Hamaney’in İsrail’in düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.

İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yaptığı hava saldırıları savaşı bölgeyi yaydı. Ortadoğu'da tedirginliğin sürekli tırmanması spor dünyasını da etkiledi.

20 İRANLI VOLEYBOLCU HAVA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıların başladığı cumartesi günü İran'ın güneyindeki Lamerd kentinde bir spor kompleksine yapılan roket saldırısı sonucunda en az 20 voleybolcu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İran'ın Fars eyaletindeki Lamerd bölgesinin yönetici başkanı Ali Alizadeh, şehirdeki bir spor salonu ve iki konut binasına düzenlenen İsrail-ABD saldırısı sonucunda “en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini” doğruladı.

İRAN DÜNYA KUPASI'NDAN ÇEKİLEBİLİR

Öte yandan İran Futbol Federasyonu Başkanı, ABD ve İsrail'in ülkeyi bombalamasının ardından milli takımın ABD'de Dünya Kupası maçlarına çıkıp çıkamayacağını bilmediğini söyledi.

Mehdi Taj, İran'ın bombardımanla başlayan ve giderek genişleyen savaşın bir parçası olarak İsrail ile karşılıklı saldırılar gerçekleştirirken spor portalı Varzesh3'e verdiği demeçte, “Kesin olan şey, bu saldırının ardından Dünya Kupası'nı umutla bekleyemeyeceğimizdir” dedi.

İran, Dünya Kupası'nda G Grubu'na yer alıyor ve 15 ile 21 Haziran tarihlerinde Los Angeles'ta sırasıyla Yeni Zelanda ve Belçika ile karşılaştıktan sonra 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile karşılaşacak.

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI DA ŞÜPHELİ

Katar Futbol Federasyonu futbol turnuvalarını süresiz olarak askıya aldıktan sonra, Doha'da İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Finalissima maçı şüpheli hale geldi. Avrupa Şampiyonası galibi İspanya ile Copa América şampiyonu Arjantin arasındaki maç, 27 Mart'ta Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak ve Lamine Yamal ve Lionel Messi gibi büyük isimler maça katılacaktı. Maçın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin son karar, etkinlik organizatörleri UEFA ve CONMEBOL'a ait.

Haberin Devamı

OSİMHEN, NDİDİ, ONUACHU'LU NİJERYA, İRAN'LA KARŞILAŞACAK

Nijerya Milli Takımı, mart ayının sonunda milli arada özel bir turnuvaya katılacak. Ürdün'ün başkent Amman'da düzenlenecek mini turnuvaya 4 ülke katılacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen, Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun forma giydiği Nijerya, 27 Mart Cuma günü 17.000 seyirci kapasiteli Amman Uluslararası Stadyumu'nda İran ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Aynı gün, ev sahibi Ürdün, 62.000 seyirci kapasiteli Kral Abdullah II Spor Şehri Stadyumu'nda Kosta Rika ile karşılaşacak.

GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATTI

Haberin Devamı

Bu maç öncesi hem saldırıya uğrayan İran'ın milli takımının turnuvada yer alması hem de Ürdün'e İran roketlerinin düşmesi tarafların güvenlik endişesini arttırdı.

Turnuvanın akıbetiyle alakalı herhangi bir açıklama yapılmazken organizasyonun iptal edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.