Saul Niguez'den Trabzon itirafı! 'Teklifi daha iyiydi ama...'

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Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol oyuncu Saul Niguez, bir süre Trabzonspor ile görüşmüş ve tüm konularda anlaşma sağlanmıştı. Başarılı orta saha oyuncusu Türkiye'ye gelmesi beklenirken son anda kararını değiştirerek transferden vazgeçmişti.

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Türkiye'ye gelme kararını iptal etmesinin ardından Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncu Trabzonspor ile ilgili kararını değiştirmesinin nedenini açıkladı.

'DURUM KARMAŞIKTI'

Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı; "Trabzonspor’un teklifi Flamengo’nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis’in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi."

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