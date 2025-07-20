Saul Niguez, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor!

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30 yaşındaki orta saha oyuncusu Saul Niguez'in, Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesiyle birlikte Trabzonspor’a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bordo-mavili yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu Saul için ekonomik şartlarda da anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için oyuncunun kulübüyle kontrat fesih sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun yarın Türkiye'ye gelmesi ve Erzurum kampına katılması planlanıyor.

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OYUN TİPİ: ÇOK YÖNLÜ VE SAVAŞÇI ORTA SAHA

Saul Niguez, kariyeri boyunca merkez orta saha, 8 numara ve zaman zaman 6 numara pozisyonlarında görev yaptı. Sahada çok yönlülüğü, fiziksel dayanıklılığı ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan deneyimli futbolcu; savunma katkısının yanı sıra hücuma çıkışlarda da etkili rol oynayabiliyor.

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Sol ayağını etkili kullanan Saul, top kapma yüzdesi yüksek, pas bağlantıları güçlü ve oyun görüşü geniş bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Ceza sahası çevresinden yaptığı isabetli şutlarla skor katkısı da verebilen yıldız isim, özellikle büyük maçlardaki soğukkanlılığıyla tanınıyor. Ayrıca duran toplarda da hem hücumda hem savunmada aktif rol alabiliyor.

Takım savunmasına olan disiplini, fiziksel gücü ve oyunu iki yönlü oynayabilme yeteneği sayesinde, teknik direktör Fatih Tekke'nin sisteminde merkezde güven veren bir rol üstlenmesi bekleniyor.