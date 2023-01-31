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Satrançta tarihi hedef

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#Satranç#Türkiye Satranç Federasyonu#Gülkız Tulay
Satrançta tarihi hedef
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Hürriyet’e konuştu: “Satranç, zamanı doğru kullanmayı öğretir, odaklanma, özgüven ve disiplin sağlar. Sponsorumuz İş Bankası ile ortak hedefimiz 2024 yılında Türkiye’de satranç sınıfı olmayan okulun kalmaması.”

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Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 1993’ten beri her yıl sömestr tatilinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonası’nda bu sene başarılı olan 220 satranç sporcusu milli takım havuzuna girme hakkı elde etti. İş Bankası’nın sponsorluğunda 21-28 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Serik ilçesinde yapılan şampiyonaya 7-18 yaş aralığında 2 bin 304 sporcu katılırken, bu rakam Avrupa’nın en geniş katılımlı satranç organizasyonu olarak tarihe geçti.

BiN 200 LiSANSLI SPORCU 

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye’nin toplam bin 200 lisanslı Satranç sporcusuyla Avrupa’da öncü olduğunu belirterek, “Türkiye’de 400 satranç eğitim kulübü var. Satranç, zamanı doğru ve iyi kullanmayı öğretir, odaklanma, özgüven ve disiplin kazanılmasını sağlar. Bütün bunlar da satranç oynayan gençlerin akademik kariyerlerini olumlu etkiler. Sponsorumuz İş Bankası ile ortak hedefimiz, 2024 yılında Türkiye’de satranç sınıfı olmayan okulun kalmaması” diye konuştu.

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#Satranç#Türkiye Satranç Federasyonu#Gülkız Tulay

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