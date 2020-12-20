Sassuolo – Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Serie A'da 13. hafta maçları devam ediyor. Ligin öne çıkan takımlarından Milan, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da Milan’ın 11’inde yer alması bekleniyor. Peki, Sassuolo – Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sassuolo Milan maçının detayları...
Milan, İtalya Serie A'nın 13. haftasında, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oluyor. Türk futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan’ın da kadrosunda yer aldığı ev sahibi Sassuolo da topladığı 23 puanla 6. sırada yer alırken; Ligin iddialı takımı Milan, 28 puanla ligde lider konumda.
Lider Milan'ın, Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı olarak verilecek.
Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo
AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Hakan Çalhanoğlu; Leao
.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle