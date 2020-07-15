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Sassuolo Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sassuolo Juventus maçı ile İtalya Ligi'nde önemli bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde sürpriz bir haber geldi. Milli yıldız Merih Demiral uzun süren sakatlığı sonrasında ilk kez kadroya alındı. Peki Sassuolo Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, sakatlık sonrası ilk kez Sassuolo maçı kadrosuna alındı.
Sassuolo Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sassuolo Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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