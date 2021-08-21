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GeriFutbol Şaşırtan gerçek: Radamel Falcao ve Atiba Hutchinson... | Akılda Kalan #1
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Şaşırtan gerçek: Radamel Falcao ve Atiba Hutchinson... | Akılda Kalan #1

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Spor Arena'da yeni bir içerikle karşınızdayız!Her hafta unutamadıklarınızı, futbol figürlerine dair öğrenmek istediklerinizi ve gündeme çıkanı "Akılda Kalan" ile Uğur Yapıcı anlatıyor.

İlk bölümde "Akılda Kalan" Süper Lig'in başlamasıyla beraber 38 yaşındaki Atiba Hutchinson olurken biyonik adamdan öne çıkanlara gelin göz atalım.

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

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