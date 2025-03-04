Şaşırtan detay ortaya çıktı! Osimhensiz Galatasaray kaç puan kaybederdi?

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Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da Victor Osimhen'in attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına kazandırdığı puanlar gözlerden kaçmadı.
Yaptığı skor katkısıyla Galatasaray'a hatırı sayılır puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda kalmasında adeta başrol oynadı.
28 PUAN KAZANDIRDI
Transfermarkt verilerine göre, Osimhen'in golleri ve asistleri olmasaydı Galatasaray şu an 65 yerine 37 puanda olacak ve ligde 6. sıraya kadar gerileyecekti.
Süper Lig'in lideri konumunda bulunan sarı - kırmızılılar, Nijeryalı yıldız golcünün bireysel katkısıyla şimdiden tam 28 puan kazanmış durumda.
Osimhen'in kazandırdığı puanlar şöyle:
Kasımpaşa → 2 Gol (3-3) → 3 puan kaybedilirdi
Beşiktaş → 1 Gol (2-1) → 2 puan kaybedilirdi
Samsunspor → 2 Gol (3-2) → 3 puan kaybedilirdi
Sivasspor → 1 Gol (2-3) → 2 puan kaybedilirdi
Göztepe → 1 Gol (2-1) → 2 puan kaybedilirdi
Hatayspor → 1 Gol (1-1) → 3 puan kaybedilirdi
Konyaspor → 1 Gol (1-0) → 2 puan kaybedilirdi
Çaykur Rizespor → 2 Gol (1-2) → 3 puan kaybedilirdi
Kasımpaşa → 2 Gol (3-3) → 3 puan kaybedilirdi
Osimhen'in asist katkısı ise şu şekilde;
Eyüpspor → 1 Asist (2-2) → 3 puan kaybedilirdi
Başakşehir → 1 Asist (1-2) → 2 puan kaybedilirdi