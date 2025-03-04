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Şaşırtan detay ortaya çıktı! Osimhensiz Galatasaray kaç puan kaybederdi?

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#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig
Şaşırtan detay ortaya çıktı Osimhensiz Galatasaray kaç puan kaybederdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 19:54

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Victor Osimhen'in takıma vermiş olduğu katkı, rakamlarla gözler önüne serildi. Nijeryalı yıldızın attığı goller ve yaptığı asistler çıkarıldığında, sarı - kırmızılıların Süper Lig'deki puan durumunda büyük bir değişim yaşanması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da Victor Osimhen'in attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına kazandırdığı puanlar gözlerden kaçmadı.

Yaptığı skor katkısıyla Galatasaray'a hatırı sayılır puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda kalmasında adeta başrol oynadı.

28 PUAN KAZANDIRDI

Transfermarkt verilerine göre, Osimhen'in golleri ve asistleri olmasaydı Galatasaray şu an 65 yerine 37 puanda olacak ve ligde 6. sıraya kadar gerileyecekti. 

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan sarı - kırmızılılar, Nijeryalı yıldız golcünün bireysel katkısıyla şimdiden tam 28 puan kazanmış durumda. 

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Osimhen'in kazandırdığı puanlar şöyle:

Kasımpaşa → 2 Gol (3-3) → 3 puan kaybedilirdi

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Beşiktaş → 1 Gol (2-1) → 2 puan kaybedilirdi

Samsunspor → 2 Gol (3-2) → 3 puan kaybedilirdi

Sivasspor → 1 Gol (2-3) → 2 puan kaybedilirdi

Göztepe → 1 Gol (2-1) → 2 puan kaybedilirdi

Hatayspor → 1 Gol (1-1) → 3 puan kaybedilirdi

Konyaspor → 1 Gol (1-0) → 2 puan kaybedilirdi

Çaykur Rizespor → 2 Gol (1-2) → 3 puan kaybedilirdi

Kasımpaşa → 2 Gol (3-3) → 3 puan kaybedilirdi

Osimhen'in asist katkısı ise şu şekilde;

Eyüpspor → 1 Asist (2-2) → 3 puan kaybedilirdi
Başakşehir → 1 Asist (1-2) → 2 puan kaybedilirdi

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#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig

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