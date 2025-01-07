Şaşırtan Arda Güler gerçeği! Kimse tahmin etmiyordu, ortaya çıktı

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İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup eden Real Madrid'de attığı 2 golle yıldızlaşan Arda Güler'le ilgili şaşırtan gerçek maçı sonrasında ortaya çıktı.

Minera'ya konuk olan Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, büyük bir rotasyona giderken Arda Güler'e de ilk 11'de yer verdi.

MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya çok etkili başlayan ve henüz ikinci dakikada gole yaklaşan Arda, bu pozisyonun hemen ardından bu kez Brezilyalı Endrick'i gol yaklaştırdı.

ÇALIŞTI VE ÖDÜLÜNÜ ALDI

Maç boyunca çok istekli gözüken, ofansif görevlerinin yanı sıra defansif yönden de takımına katkı veren Arda Güler, iyi oyununun ödülünü attığı 2 golle aldı.

Real Madrid'de 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 gol kaydederken attığı 5 kilit pasla takımının hücum organizasyonlarında öne çıktı. Hırsı, tekniği ve soğuk kanlı oyunuyla Real'in hücumunu organize eden Arda, İspanyol basınından büyük övgü alırken şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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FEDAKARLIK YAPIP OYNADI

The Athletic yazarı Guillermo Rai, Arda Güler'in mücadele öncesinde hasta olduğunu ve ateşi olmasına rağmen maçın yıldızı olmayı başardığını yazdı.

Arda'nın hastalığına dikkat çeken Guillermo Rai, "Arda Güler dün ateşi ve rahatsızlığı olmasına rağmen maçın adamı olmayı başardı" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu için birçok övgü dolu sözler kullanan Guillermo Rai, "Arda Güler daha fazla oynamayı arzuluyor ancak Ancelotti'nin kararlarına da güveniyor. Bu performansı daha fazla forma şansı bulmasına yardımcı olacak" dedi.

İSPANYOL BASININDAN BÜYÜK ÖVGÜ

İspanyol basını, Deportiva Minera maçında iki golle yıldızlaşan Arda Güler'in performansını övdü.

19 yaşındaki milli yıldızın performansını öven Diario AS köşe yazarı Manu de Juan, "Arda Güler maça daha fazla süre isteyen bir oyuncunun yapması gerektiği gibi başladı. İlk olarak neredeyse gol atıyordu; bir dakika sonra Endirck'i bir pozisyona soktu ancak Brezilyalı oyuncu yararlanamadı. Arda sürekli gol atma şansını aradı ve ilk yarıda şanslı bir vuruşla golü buldu (Top rakibine de çarptı). Sonrasında da denemeye devam etti. Serbest vuruştan neredeyse harika bir gol atıyordu ama top az farkla dışarı gitti. Ve sonlara doğru ikinci ödülünü buldu. Bir kontratak ve Fran Garcia'nın alçak bir ortasının ardından ağlara giden top. Carletto'nun orta sahada oynaması gerektiğine inandığı Arda, topsuz alanda çok iş yaptı ve değişikliklerin ardından bu noktaya geldi. Carlo, daha fazla Güler istiyoruz, lütfen." ifadelerini kullandı.

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"TÜRK'ÜN YAPTIĞI YÜCE BİR ŞEY"

Diaro AS'ta, Arda Güler'in devre arasında rakibini kırmayıp formasını vermesine de değinildi.

'Türk'ün yaptığı yüce bir şey' başlıklı haberde, "Jose Omar Pedromo, Türk oyuncunun formasını istedi ve Arda hiç tereddüt etmeden ona verdi. Madridli oyuncu bu harika andan ayrılırken pek normal olmayan ve genellikle görülmeyen bir jest yaptı" ifadelerine yer verildi.

ARDA VE MODRIC'E ÖVGÜ

Arda Güler ve Luka Modric'i öven Mundo Deportivo yazarı Pepe Gil-Vernet ise "Bilge Adam Luka Modric, Beyazlar için iyi geçen gecede Deportiva Minera'ya karşı Real Madrid kafilesine liderlik etti. Zadarlı dahinin (Modric) sadece birkaç dakikası vardı ve tıpkı diğer büyük oyuncu Arda Güler'in kendisine verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gibi o da bu dakikaları boşa harcamak niyetinde değildi."