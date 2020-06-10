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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Sasa Obradovic Kızılyıldız'da

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Sasa Obradovic Kızılyıldız'da
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Sırbistan'ın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Sasa Obradovic'i getirdi.

Sırp başantrenör, başkent Belgrad'daki kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı takımla 2 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Obradovic, yaptığı açıklamada, Kızılyıldız ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Sorumluluklarımın ve taraftarların beklentisinin farkındayım. Hepsini yerine getirmeyi umut ediyorum." dedi.

Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı Nebojsa Covic ise Sasa Obradovic'in "Kızılyıldız'ın çocuğu" olduğunu vurgulayarak, "Şimdi arzularımız ve yollarımız kesişti. Kendisiyle 2 1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız, önceki gün Dragan Sakota ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

- Sasa Obradovic kimdir?

1987-1994 yıllarında Kızılyıldız forması giyen 51 yaşındaki Sasa Obradovic, kırmızı-beyazlı takımla 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyeri boyunca Alba Berlin, Buducnost, Virtus Roma ve RheinEnergie Köln takımlarında da oynayan Obradovic, Yugoslavya liginin yanı sıra Almanya'da da şampiyonluklar elde etti.

Alba Berlin ve Lokomotiv Kuban gibi takımları çalıştıran Sırp basketbol adamı, son olarak geçen sezon Monaco'nun başında görev yaptı.

Obradovic, 2018 yılında EuroCup'ta "yılın başantrenörü" seçilmişti.

Sasa Obradovic Kızılyıldızda

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