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GeriBasketbol Sarunas Vasiliauskas ile Gaziantep Basketbol'un yolları ayrıldı!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Sarunas Vasiliauskas ile Gaziantep Basketbol'un yolları ayrıldı!

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Sarunas Vasiliauskas ile Gaziantep Basketbol'un yolları ayrıldı!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas’ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

 

Sarunas Vasiliauskas ile Gaziantep Basketbolun yolları ayrıldı

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