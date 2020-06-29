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Sarunas Vasiliauskas ile Gaziantep Basketbol'un yolları ayrıldı!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas’ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
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