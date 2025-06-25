Sarunas Jasikevicius'tan şampiyonluk sözleri: '2025 bizim yılımız oldu!'

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek seriyi 4-1'e getiren ve 12. şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından konuştu.

İşte Jasikevicius'un açıklamaları;

"2025 BİZİM YILIMIZ OLDU"

"Çok gururluyum. 2025 bizim yılımız oldu ve üçleme yaparak sezonu bitirdik. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz içeride dışarıda ama şampiyonluk burada nasip oldu."

GUDURIC'İN VEDASI

"Marko Guduric mükemmel iş çıkardı bizim için. Fenerbahçe camiası için büyük işler yaptı, böyle bir vedayı hak ediyordu."