Sarunas Jasikevicius: 'Zor zamanlarımız oldu ama hep yolunu bulduk!'

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Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupayı tarihinde 2. kez müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius, şampiyonluk sonrası konuştu.

İşte Sarunas Jasikevicius'un açıklamaları;

"OYUNCULARIMLA BAŞARDIM"

"Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım. Çok girdim maç içinde sahaya, olmak istemedim. Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum."

"MONACO DA KAZANABİLİRDİ..."

"Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz."

"HEP BİR YOLUNU BULDUK"

"Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık."