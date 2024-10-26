Sarunas Jasikevicius: 'Son şampiyonu bu şekilde yenemezsiniz'

Haberin Devamı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Jasikevicius, Panathinaikos ve Ergin Ataman'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Oyuna başlangıcında basketbol ve mantalite anlamında kötü olduklarını söyleyen Jasikevicius, "Son periyotta daha çok savaştık ama sonrasında çocukça top kayıpları yaptık. Beni asıl endişelendiren konu, takımın birlik olmaması. Basketbol açısından bakınca 'Panathinaikos neden bize baskı yaptı, biz neden baskı yapamadık' diye düşündüm. Takımca iletişim halindeydiler, biz ise ayrı odalarda gibiydik. Birlik olmak çok önemli. Son periyoda farklı bir tabloyla başladık ancak sadece 15 dakika iyi oynadık. Son şampiyonu bu şekilde yenemezsiniz." diye konuştu.

Takımdaki sorunları düzeltmek için konuşmaları gerektiğini de vurgulayan Litvanyalı çalıştırıcı, "Konu, her şey iyi giderken bir şeyler yapmak değil. İlk 2 çeyrekte takım ayrı noktalardaydı, iletişim yoktu. Son 2 çeyrekte birbirleriyle konuşuyorlardı. Bunlar beni endişelediriyor ve bunları düzeltmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.