×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Sarunas Jasikevicius: 'Savaştık, savaştık ve savaştık!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague
Sarunas Jasikevicius: Savaştık, savaştık ve savaştık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 23:13

EuroLeague'in beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık. Bunu söylediğime, konuştuğumuza bile inanamıyorum. Gardlarımız iyi kararlar aldı. Birinci çeyrekte 9 top kaybımız vardı ve iyi değildik ama bizim için iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Euroleaguede kabusa son verdiFenerbahçe, Euroleague'de kabusa son verdi!Haberi görüntüle

İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "İlk çeyrekte sorunumuz savunmada değildi hücumdan dolayıydı. 9 top kaybından rakibimiz 11 sayı üretti. Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu sezon özellikle sakat olanları limitli oynatmaya çalışıyoruz. Çok idmana vakitleri yok. Sağlıklı oldukları an oynamaya hazırlanıyorlar. Doktorlarla beraber ne kadar süre alacaklarını belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!