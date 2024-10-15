Sarunas Jasikevicius öz eleştiri: Tribünde olsam ben de erken çıkabilirdim

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THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine sahasında 76-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçta her konuda sorun yaşadıklarını belirterek, "Böyle bir ortamda onları 80 sayının altında tutmamız mucizeydi." dedi.

Kızılyıldız'ı galibiyet için tebrik eden Litvanyalı çalıştırıcı, "Sahada daha iyi olan taraf onlardı. Birçok alanda iyilerdi, bizden hızlılardı. Bizim savunmamız iyiydi. Böyle bir ortamda onları 80 sayının altında tutmamız mucizeydi. Doğru kararlar almadık." ifadelerini kullandı.

Takımın yaptığı top kayıplarına dikkati de çeken Jasikevicius, "Sadece ikinci çeyrekte yaptığımız top kayıplarında 12 sayı ürettiler. Sadece konsantrasyon değil her konuda sorunlar vardı." açıklamasında bulundu.

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Maçı gelen taraftarların dördüncü periyodun başında salondan çıkmasıyla ilgili de konuşan Sarunas Jasikevicius, şunları söyledi:

"Taraftarlarımızdan bizleri desteklemesini istiyoruz. Ancak bizim de sahaya koyduğumuz emek konusunda sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Gerçeği söylemek gerekirse ben de tribünde olsam belki ben de erken çıkabilirdim."

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IOANNİS SFAİROPOULOS: "KAZANMAK İÇİN ANAHTARIMIZ SAVUNMAMIZDI"

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kızılyıldız'ın başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, oyuncularını etkili oyunları sebebiyle tebrik etti.

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını söyleyen Sfairopoulos, şöyle konuştu:

"En iyi oyunumuzu oynamak açısından zorlu bir süreçti. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü gerçek bir takım galibiyeti oldu. Kim oynadıysa takıma yardımcı oldu. Kazanmak için anahtarımız savunmamızdı. 18 top kaybı yapmalarını sağladık. Maçın bazı anlarında skor üretemedim. Fenerbahçe'nin de iyi olduğu anlar vardı ama sonuna kadar önde olmayı başardık. İlk çeyrek çok önemliydi. Bu performansımızla rakibimizi şaşırtmış olduk. Kutlamak için çok erken, uzun bir maraton var. Ayaklarımız yere basarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni bir takımız ve sezonun başındayız. Gelecek maçlar için Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz."