Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in 11. hafta maçında Virtus Bologna'yı 86-82 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından konuşan Sarunas Jasikevicius, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son çeyrekte oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı ve en iyi oyunlarını sahaya koydular. Bütün geceyi böyle özetleyebilirim. Son çeyrekte savaşmak istedik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Skorda rakibimize hep yakın kalmak istedik ve sonuç olarak kazandık." dedi.