Sarunas Jasikevicius: 'Maçın büyük çoğunluğunda yoktuk!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Paris Basketbol'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA YOKTUK"

Takımı ve oyuncuları tebrik eden Sarunas Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Paris takımını da tebrik etmek istiyorum. Tüm yürekleriyle oynadılar. Bu şekilde kaybetmek zor mağlubiyettir. Biz yavaş başladık. Savunma stratejimizi ve eşleşmeleri değiştirdik. Paris'te yenmiştik rakibimizi, aynı şeyleri tekrarladık ama olmadı. Nigel'ın atışıyla maçı kazandık. Monako'ya kaybettikten sonra ders almak gerekiyor, bu şekilde oynamak iyi değil tabi. Maçın büyük çoğunluğunda yoktuk. Detaylar çok önemli. Nigel'ı anlamak gerekiyor, şu an yüzde yüzünde değil, sakatlıktan döndü. İnanılmaz katkısı oldu takımımıza. Wilbekin'den sonra başka bir Wilbekin gelmiş gibi oldu. Daha da iyi olma şansı var, maçı değiştiren oyuncu oldu" şeklinde kullandı.

Haberin Devamı

TİAGO SPLİTTER: SEZONUN EN ZOR MAÇLARINDAN BİRİYDİ

Sezonun en zor maçı olduğunu ifade eden Splitter, "Sezon boyunca hep savaştık ama takımla ilgili söyleyeceğim tek şey onlarla gurur duyuyorum. Bu kadar yetenekli bir takıma karşı hep savaştılar. Oyunculuk kariyerimde de böyle maçlar yaşadım, basketbol böyle bir şey. Bu da sezonun en zor maçlarından biriydi" dedi.