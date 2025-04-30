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Sarunas Jasikevicius: 'Hedef kupa!'

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#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague
Sarunas Jasikevicius: Hedef kupa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 01:13

Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Final Four'a yükseldikleri Pasket Basket maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 98-88 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0 kazanarak adını dörtlü finale yazdırdı. Mücadelenin ardından ise başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalar yaptı.

İşte Sarunas Jasikevicius'un açıklamaları;

Jasikevicius "Tiago Splitter'a, Paris'e çok saygı duyuyorum. Birçok takım onları kopyaladı bu sezon. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son birkaç aydır iyi oynuyoruz. Konsantrasyon seviyemiz yukarı çıktı. Kupayı almak, her şeyi kazanmak istiyoruz. Hedef tabii ki kupa! Herkes ne kadar zor olacağının farkında. Çok fazla iyi takım var. Bu gece parti var, yarın çalışacağız. Çünkü daha iyi olmak zorundayız. Final Four yeni ve daha üst bir seviye, daha iyi oynamalıyız." şeklide konuştu.

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#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague

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