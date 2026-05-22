×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi oynamadık!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague
Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe gibi oynamadık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 20:56

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague Final Four'da Olympiakos'a elendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Euroleague Final Four’da yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos’a 79-61 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇEYREK BAŞLARI BİZİM İÇİN ÇOK AĞIR OLDU"

Galibiyet dolayısıyla Olympiakos'u tebrik eden Jasikevicius, "Daha iyi olan taraf onlardı. Tam kadro olarak sezonun belki de en kötü maçını oynadık. Böyle zor bir duruma düştüğümüzü görmek acı vericiydi. Çeyrek başları bizim için çok ağır oldu. İlk yumruğu atmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Her 3 çeyreğin başında da nakavt olduk. Maça tutunmaya çalıştığımızda her anda bunun mümkün olmadığını gördük. Biraz hayat belirtisi gösterdiğimiz zamanlarda bunu elimizden aldılar. Güzel bir akşam değildi." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOlympiakos 79-61 Fenerbahçe Beko (Euroleague Final Four maçı özeti)Olympiakos 79-61 Fenerbahçe Beko (Euroleague Final Four maçı özeti)Haberi görüntüle

"FENERBAHÇE GİBİ OYNAMADIK"

Kendi oyunlarını ortaya koyamadıklarını vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Bu bizim basketbolumuz değildi. Olympiakos, Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı. Oyunun büyük bölümünde savunmadan memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim ama hücumda çok kötüydük. Biraz daha sabırlı olmamız lazımdı. Olympiakos iyi oynadı. Biz çok kötüydük. Üç sayılık basketlere hemen yönelmemiz biraz sıkıntı yarattı. Onlar sabırlı davrandı. Normal performansımızın altında kaldık. Felaket bir oyun ortaya koyduk. Üç defa geri dönmeye çalıştık ama hepsinde pes ettik. Ancak olmadı." diye görüş belirtti.

Gözden KaçmasınTarık Biberovic: Onlardan daha iyi takımız ama olmadıTarık Biberovic: 'Onlardan daha iyi takımız ama olmadı!'Haberi görüntüle

"EUROLEAGUE İÇİN SON DERECE ÜZÜCÜ"

Birçok Fenerbahçe taraftarının bilet almasına rağmen salona girememesini eleştiren Litvanyalı başantrenör, "EuroLeague açısından çok üzücü bir durum. Bu gerçekten biraz üzüntü verici. Fenerbahçe taraftarı için canım sıkıldı. Çoğu taraftar dışarıda kaldı. Salona giremedi. Bu, EuroLeague açısından çok nahoş oldu." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!