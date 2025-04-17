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Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de yılın koçu seçildi!

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#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague
Sarunas Jasikevicius, EuroLeaguede yılın koçu seçildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 13:56

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'de yılın en iyi başantrenörü olarak seçildi.

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Turkish Airlines EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Jasikevicius, 2024-25'de Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı ve bu prestijli onuru alan ilk Litvanyalı başantrenör oldu." denildi.

Jasikevicius, EuroLeague'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü ilk kez kazandı.

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde EuroLeague'de normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

Litvanyalı başantrenör, oylamada normal sezonu ilk sırada bitiren Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas'ı geride bıraktı. Bayern Münih'ten Gordon Herbert ve Paris Basketbol'dan Tiago Splitter ise üçüncü oldu.

Bu ödüle, Fenerbahçe Beko başantrenörü olarak 2017 yılında Zeljko Obradovic layık görülmüştü.

YILIN KOÇU ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİMLER

Jasikevicius, yılın başantrenör ödülünü kazanan 13. farklı isim oldu.

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Daha önce Zeljko Obradovic (3 kez), Georgios Bartzokas (3 kez), Ettore Messina (2 kez), Pablo Laso (2 kez) ve Dimitris Itoudis (2 kez) bu ödülü birden fazla kez kazandı.

Bu ödülü kazanan diğer başantrenörler ise Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt, Ergin Ataman ve Chus Mateo.

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#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague

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