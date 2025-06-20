Sarunas Jasikevicius: 'Bundan sonrası kolay olmayacak'

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyete karşın karşılaşmanın bazı bölümlerinde takımından memnun olmadığını söyledi.

Başarılı çalıştırıcı “Öne geçtik ama Beşiktaş geri geldi yakın bir maç oldu. Oyuncularım savaşıyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Detaylara yeterince dikkat etmediğimizi söyleyebilirim, çok kolay sayı yiyoruz. Özellikle Beşiktaş’ın güçlü olduğu yanlarından çok kolay sayılar yedik. Üçüncü çeyrek bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıydı çünkü bundan sonrasının kolay olmayacağını gösterdi” dedi.

Sarı lacivertli oyunculardan Metecan Birsen ise “Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek” derken şöyle devam etti:

SEZON HENÜZ BİTMEDİ

“Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz. Beşiktaş vemücadeleci bir takım. Biz de bunu biliyoruz. Her zaman aynı bilinçle oynamaya çalışıyoruz.”

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