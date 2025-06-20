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Sarunas Jasikevicius: 'Bundan sonrası kolay olmayacak'

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#Fenerbahçe#Jasikevicius#Basketbol
Sarunas Jasikevicius: Bundan sonrası kolay olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 00:39

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Beşiktaş Fibabanka karşısında 84-76 kazanan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyete karşın karşılaşmanın bazı bölümlerinde takımından memnun olmadığını söyledi.

Başarılı çalıştırıcı “Öne geçtik ama Beşiktaş geri geldi yakın bir maç oldu. Oyuncularım savaşıyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Detaylara yeterince dikkat etmediğimizi söyleyebilirim, çok kolay sayı yiyoruz. Özellikle Beşiktaş’ın güçlü olduğu yanlarından çok kolay sayılar yedik. Üçüncü çeyrek bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıydı çünkü bundan sonrasının kolay olmayacağını gösterdi” dedi.

Sarı lacivertli oyunculardan Metecan Birsen ise “Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek” derken şöyle devam etti:

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko 84-76 Beşiktaş Fibabanka (Play-off final serisi)Fenerbahçe Beko 84-76 Beşiktaş Fibabanka (Play-off final serisi)Haberi görüntüle

SEZON HENÜZ BİTMEDİ

“Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz. Beşiktaş vemücadeleci bir takım. Biz de bunu biliyoruz. Her zaman aynı bilinçle oynamaya çalışıyoruz.”

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#Fenerbahçe#Jasikevicius#Basketbol

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