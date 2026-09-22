Sarunas Jasikevicius: 'Beşiktaş'a karşı kazanmak zor!'

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Sarı-lacivertlilerde başantrenör Jasikevicius, oyunculardan Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim ve Wade Baldwin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını aktararak "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. Onlara karşı kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri ancak aralık ayında değerlendirebileceklerini aktaran Jasikevicius, "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiriyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız." diye konuştu.

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MELİH: BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ve siyah-beyazlıların her zaman iyi basketbol oynayan bir ekip olduğunu söyledi.

Sezona kupayla başlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Melih Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"Basketbol Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bizi yoğun bir tempo bekliyor. Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu hedeflerimizden biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan ve iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de ilk maçlar her zaman zorlu geçer. Yeni oyuncularımız var, onların da yeni oyuncuları var. İki tarafın da alışması için süre lazım. Sahada iyi bir basketbol olmayabilir ama kazanmak önemliydi. Kupayı müzemize götürdüğümüz için tüm takıma, camiama teşekkür ediyorum. Mutluyuz ama çok fazla vaktimiz yok. Cuma günü Virtus Bologna ile oynayacağız. İnşallah bu sezon kupalarla dolu bir sezon olur. Herkes için güzel bir sezon olmasını diliyorum."

Yeni transferlerin durumuna değinen 36 yaşındaki oyuncu, "Yeni transferlerin hepsinde Avrupa Ligi tecrübesi var. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli. Bugün sahadaki herkes bu atmosferde iyi oynayabildi. Özellikle bu tarz karşılaşmalarda maçın başı önemli. Biz de iyi başladık, farkı açtık. Sonrasında bazı dakikalarda Beşiktaş geri gelir gibi oldu. Yeni oyuncuların da katılmasıyla beraber daha da iyi olacağız. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon olur." dedi.

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Melih Mahmutoğlu, taraftarın maçta muazzam bir atmosfer oluşturduğunu aktararak "Bizler basketbolcular olarak bu tarz atmosferleden çok keyif alıyoruz. Güzel bir ortam vardı. Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler ve bizi sonuna kadar desteklediler. Şimdi Cuma günü Virtus Bologna maçını bekliyoruz. Yoğun bir Avrupa Ligi serüveni başlıyor. Önümüzde hedeflediğimiz 3 kupa daha var. Daha yolun çok başındayız. Güzel bir takım ortaya çıktı. İçerde ortam da gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

ONURALP: HER ZAMAN KUPALARA AÇIĞIZ

Fenerbahçe Tarfin'in oyuncusu Onuralp Bitim, yeni sezona kupayla başlamanın kendileri için artık olağan bir durum olduğunu aktararak "Her zaman kupalara açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun. Onları seviyoruz." dedi.

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Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunun kendileri için bir tecrübe olduğunu dile getiren Onuralp, "İlk defa düzenlenen bir organizasyondu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maç takvimi ne kadar doğruydu, bunu tartışabiliriz. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalıp buraya döndük. Şimdi kupayı kazandık. Şimdi önümüzde Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi var." ifadelerini kullandı.

BALDWIN: YİNE KUPAYLA BAŞLADIK

Fenerbahçe Tarfin'in ABD'li oyun kurucusu Wade Baldwin, sezona şampiyon olarak başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Kazandıkları şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Baldwin, "Süper Kupa organizasyonundan kupa alamadık. Şimdi Türkiye'ye döndük. Fenerbahçe, yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel." ifadelerini kullandı.

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Baldwin, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi oynadıklarını vurgulayarak "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık." diye konuştu.

Takımın yeni transferlerine değinen ABD'li oyun kurucu, "Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Braxton Key de Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz." dedi.