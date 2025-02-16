Sarunas Jasikevicius: 'Beşiktaş çok iyi bir takım!'

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Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli oyunculardan Sertaç Şanlı, karşılaşmanın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık. İlk yarı defansif anlamda da çok iyiydik." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Beşiktaş'a değinen Jasikevicius, "Bence Beşiktaş çok iyi bir takım. Son 2 ayda daha iyi oynamaya başladılar. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlar için daha zor bir rakip olacaklardır." diye konuştu.

Oyunculardan Sertaç Şanlı ise Beşiktaş'ın çok kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'ın ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu sahadaki mücadelemizle gösterdik. Maçın başından itibaren bu mücadelemizi sahaya yansıtmasaydık bizim için zor bir maç olacaktı. Herkes maçın önemini anladı ve plana sadık kaldı. Bizim için güzel ve kolay bir galibiyet oldu. Bunun sebebi de takım arkadaşlarımın enerjisi ve mücadelesiydi. Tüm takım arkadaşlarımın eline sağlık. Kupa kazanmak her zaman çok güzeldir, inşallah böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.