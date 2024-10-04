Sarunas Jasikevicius: 'Bartzokas bana antrenörlüğü öğretemez'

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Beklediğimiz gibi bir maçtı. Evimizde oynamak güzel. Birçok yeni oyuncumuz var ve herkes kendini göstermek istediği için ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık. Maç boyunca iyi savunma yaptık. İkinci yarıda hücumda daha iyiydik. Daha hızlı oynamaya başladık ve maça tutunmayı başardık. İkinci yarıda Olympiakos gibi iyi savunma yapan bir takıma karşı 50 sayı bulmak önemliydi. 6 yeni oyuncumuz var. Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile aralarında yaşanan gerginliğe de değinen Jasikevicius, "Bartzokas ile iyi bir ilişkimiz var. Bunun aramızda kalmasını isterdim. Bazı yorumlar yaptığını duydum ve cevap vermek zorunda kaldım. Bana kenardan antrenörlüğü öğretemez. Benzer bir şey Khimki'de oldu. Bana takımımı nasıl yönetmem gerektiğini öğretmeye çalıştı. Böyle olmaması lazım." diye konuştu.

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- Olympiakos cephesi

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Maç içinde sorunlarımız oldu. Savaşçı ruhumuz yoktu. Onlara 14 hücum ribaundu verdik. Böyle önemli bir maçta bu kadar ikinci şans vermememiz gerek. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. 7 top kaybı yaptık. Şutörlerimizin çok daha iyi şut atmaları gerekiyordu. Maç sonunda ise Sarunas ile aramızdaki bir konuşma değildi, bana saldırdı. Maç sonunda ona elimi uzattığımda elimi sıkmadı. Bana saygısızlık yaptı." ifadelerini kullandı.