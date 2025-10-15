×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Sarunas Jasikevicius: 'Atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague
Sarunas Jasikevicius: Atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 02:11

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok kötü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, sözlerine Dubai Basketbol takımını tebrik ederek başladı.

Taraftarlardan özür dileyen Litvanyalı çalıştırıcı, "Taraftarlarımız böyle bir performans izlemeyi hak etmediler. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Hücumda atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz. En zoru da 48 saat sonra bir maçımız daha var." diye konuştu.

Geçen sezon da Avrupa Ligi maçlarına iyi başlamadıklarının hatırlatan Jasikevicius, "Fenerbahçe'de göreve ilk geldiğimde istatistiklere bakıp neler olduğunu anlamaya çalışmıştım. Bu sorunlara değindik ama bir türlü çözemedik. Geçen sezon da Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çeyreğinde 18. sıradaydık. Ama henüz bu konuyu çözemedik." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Mücadelenin hakemleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Jasikevicius, şunları söyledi:

"Böyle bir performanstan sonra hakemlerle ilgili konuşmak utanç vericidir. Baldwin çok duygusal bir sporcu. Geçen sezon duygularını kontrol altına alıp bizi çok güzel şekilde şampiyonluğa götürdü. Onun için de takım için de iyi bir akşam değildi. Taraftarların da iyi olmadığımız zaman 'Euroleague Mafya' diye bağırması iyi değil. İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar çünkü."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Sarunas Jasikevicius#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!