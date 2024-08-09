Sarp Ataman: Babama artık 5 değil, kupa göstereceğim | Ergin Ataman: Mourinho'nun Türkiye'ye geleceğini düşünmezdim

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Galatasaray taraftarı olan A Milli Basketbol Takımı ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinin başantrenörü Ergin Ataman ile Beşiktaş'ı destekleyen oğlu Sarp Ataman arasında tatlı bir futbol rekabeti yaşanıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden tecrübeli başantrenör ile oğlu Sarp Ataman, AA muhabirini sorularını yanıtladı.

Ergin Ataman, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabetin bu sezon Turkcell Süper Kupa maçıyla başladığını hatırlatarak, "Sarp büyük bir heyecanla sezon başındaki Süper Kupa'yı seyrediyordu. Ben bakmadım bile. Süper Kupa beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Türkiye şampiyonlukları maçlarına, Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantreyim. O maçları izliyorum. Ona da söyledim. Süper Kupa'nız hayırlı olsun ama mayıslar bizimdir Sarp." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray taraftarına seslenen Ergin Ataman, "Basketbolda da hep böyle düşündüm. Sezon başı kupalar, hazırlık dönemi... Galatasaray taraftarları hiç panik yapmasın. Galatasaray yine aynı, kuvvetli ve oturmuş bir takım." dedi.

- "Mourinho'nun Türkiye'de bir takım çalıştıracağını düşünemezdim"

Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin göreve getirdiği Jose Mourinho'nun çok iyi bir teknik direktör olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Mourinho, bana göre Avrupa'nın en önemli hocası. Çok takdir ettiğim, daha gençlik dönemlerinde, antrenörlüğe başladığım dönemlerde iyi bir futbol izleyicisi olarak örnek aldığım bir hocaydı. Mourinho'nun o liderlik tavrı, basına ve oyunculara karşı çıkışları... Bir tarafta da aldığı büyük başarılar. Gerçekten çok takdir ettiğim bir hoca. Fenerbahçe'nin, bizim en büyük rakibimizin hocası oldu. Burada Fenerbahçe Kulübünü de tebrik etmek lazım. Ben açıkçası Mourinho'nun gelip de Türkiye'de bir takım çalıştıracağını hiçbir zaman düşünemezdim ama bunu başardılar. İşte 'Ergin Ataman Fenerbahçe'yi sevmez.' derler ama bazı şeyleri de takdir etmek lazım. Burada Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Mourinho'nun çalıştırdığı bir takım mutlaka çok iddialı olacaktır."

Süper Lig'de sezonun güzel geçmesini dileyen Ataman, "En büyük temennim Türkiye'de futbolun konuşulduğu, futbolcuların konuşulduğu, teknik adamların taktiklerinin konuşulduğu bir sezon olur. Yoksa hakem kararlarının konuşulduğu, kulüp başkanlarının sürekli birbirleriyle olan çekişmelerinin konuşulduğu ya da federasyonla kulüplerin çekişmelerin konuşulduğu bir futbol bilemiyorum... Artık taraftarlar da bundan bıktı. Bugün baktığınız zaman işte Anadolu'da birçok stat boşaldı. İnsanlar sıkıldı artık bunları seyretmekten." değerlendirmesinde bulundu.

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Futbolda artık oyunun konuşulması gerektiğini aktaran tecrübeli başantrenör, "Çok değerli hocalar var. Okan (Buruk) hoca kendini ispat etti. Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Mourinho gibi bir hoca var. Bırakın Mourinho'yu bir inceleyelim bakalım. Ne yapıyor, nasıl yönetiyor takımını, taktikleri nedir? Okan Buruk buna karşı ne tedbirler alacak? Bunları konuşalım. Benim en büyük dileğim bu." şeklinde görüş belirtti.

- "Fenerbahçe Kulübüne karşı herhangi bir ön yargım yok"

Ergin Ataman, Fenerbahçe Kulübü ve taraftarıyla ilgili hiçbir sorunun olmadığını anlatarak, "Ben profesyonel bir antrenörüm. Fenerbahçe'nin de diğer kulüpler gibi çok güzel bir camiası var. Çok önemli taraftarları, çok da arkadaşım var. Bazı provokatörler, işte Berlin'de (THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde) olan gibi... Yani bunlar provokasyon yaratmak için geliyorlar. Ben de kişisel olarak onları bir Fenerbahçe taraftarı olarak görmüyorum. Yani o gün oraya provokasyon yapmaya gelen başka bir kulübün taraftarı da olsa aynı tepkiyi gösterelim. Ben buyum. Bana karşı böyle bir şey içine giremezsiniz." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin Türkiye'de, Avrupa'da basketbola yaptığı yatırımları takdir ettiğini dile getiren Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke diğer kulüplerimiz, Beşiktaş'ımız, Galatasaray'ımız, Anadolu kulüplerinden Trabzonspor'umuz da basketbola bu yatırımları yapabilse. Çünkü basketbolun gücü ortada. Yani basketbolun popülaritesi ortada. İşte bugün bakıyorsun olimpiyatlarda basketbol deyince biletler tükeniyor. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu yatırım Türkiye için çok önemli oldu. Şimdi ben onları takdir ediyorum ama sahaya çıktığım zaman da elbette kendi takımımın kazanması için her türlü mücadeleyi veriyorum. Bu elbette onlara çok hoş gelmiyor. Onun için bu rekabet hep devam edecek. Fenerbahçe bu yatırıma devam etsin. İnşallah ben de hep büyük bir takımın hocası olarak onların karşısına çıkayım. Fenerbahçe Kulübüne veya camiasına karşı herhangi bir ön yargım yok ama sporda fanatizme, holiganizme, provokatörlere karşı da her zaman dik durdum. Bundan sonra da dik durmaya devam ederim."

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Tecrübeli başantrenör, futbolda daha fazla yapay zeka kullanılması gerektiğini de belirterek, "Bir proje geliştirilsin ve VAR'a yapay zeka koysunlar. Kişiler değil de yapay zeka karar versin. Bu teniste ve voleybolda var. VAR'a yabancı hakem getirdiler, o da bir insan. Yapay zekayı getirin, son kararı o versin. Bir de FIFA'dan şunu bekliyorum. Basketbol gibi yapsınlar, oyun durduğunda süreyi de durdursunlar. Birçok konuda basketbolu takip ediyorlar. Bence en önemli konulardan biri bu. O zaman kalite ortaya çıkar ve seyirci de daha çok keyif alır." değerlendirmesinde bulundu.

- Sarp: "Beşiktaş'ın çok iddialı olduğunu düşünüyorum"

Ergin Ataman'ın Beşiktaş taraftarı olan oğlu Sarp, siyah-beyazlı ekibin sezona Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuyla başladığını hatırlatarak, "Birimiz Beşiktaşlı, birimiz Galatasaraylı. İki takımın şampiyonluk beklentisi var. Beşiktaş'ın şampiyonluk beklentisi olur, başka bir şey olmaz. Aynı şekilde Galatasaray'ın da. Hasan (Arat) ağabeyden de bir transfer sözü aldım. Onlar da gerçekleştirilince son durumu görürüz. Beşiktaş'ın bu sene çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Hem teknik direktör bazında hem oyuncular bazında. İnşallah babama artık '5' değil de artık kupayı göstereceğim." diye konuştu.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçını heyecanlı bir şekilde takip ettiğini aktaran Sarp, şunları kaydetti:

"O akşam bir yemekteydik. Yemek yiyorduk ben de maçı izliyordum. 2-0 oldu, sonra 3 oldu. Seviniyorum. 4 oldu ben artık babamla alay etmeye başladım. Restoranda olduğumuz için ses de kısıktı. '4 de nasıl yenir.' derken, bir baktım 5'inci gol gelmiş. Ben babama maça gidelim diye söylemiştim. İyi ki gitmemişiz. Babamın bileti Galatasaraylıların locasında olacaktı. Benim için biraz zor olacaktı, böyle rahat rahat eğlenemeyecektim."

Bu sırada araya giren Ergin Ataman, "Maça gitseydik sen eve yürüyerek dönerdin. Çünkü ben 3-0 olduktan sonra çeker giderdim sen ondan sonra dönmek için Hasan (Arat) ağabeyini mi bulurdun kimi bulurdun bilmiyorum." şeklinde espri yaptı.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Berlin'de gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonundan önce Fenerbahçeli taraftarlar ile babası arasında yaşanan gerginliğe de değinen Sarp, "Zaten olayların yaşandığı akşamdan sonra milli takım oyuncularımızdan kaptan Melih Mahmutoğlu, Şeyhmus Hazer ağabey geldi. İşte orada taraftarları sakinleştirmeye, babamla konuşmaya geldiler. Olay tatlıya bağlandı, şaka yapmaya başladık. Ben Melih ağabeye, 'Yalnız bu durum hiç işimize yaramayacak biliyorsunuz değil mi?' dedim." ifadelerini kullandı.