Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
Şarkıcı Derya Uluğ, tuvalet kağıdı sektirme akımına uydu ve ardından Fenerbahçeli futbolculara mesaj gönderdi.
Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan kişiler arasında başlayan tuvalet kağıdı sektirme akımı gün geçtikçe büyüyor. Akıma son katılan kişi ise şarkıcı Derya Uluğ oldu.
Aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ, tuvalet kağıdı ile futboldaki hünerlerini gösterdi.
Derya Uluğ, paylaşımında ''Tek rakibim Semih Şentürk, Ozan Tufan, Tuncay Şanlı, Volkan Demirel, Alex'' sözlerini kullandı.
👏Şarkıcı Derya Uluğ, futboldaki hünerlerini gösteriyor pic.twitter.com/vnoYqgFqWg— Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020
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