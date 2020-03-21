MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
GeriFutbol Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
Abone Olgoogle-news

Şarkıcı Derya Uluğ, tuvalet kağıdı sektirme akımına uydu ve ardından Fenerbahçeli futbolculara mesaj gönderdi.

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan kişiler arasında başlayan tuvalet kağıdı sektirme akımı gün geçtikçe büyüyor. Akıma son katılan kişi ise şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ, tuvalet kağıdı ile futboldaki hünerlerini gösterdi.

Derya Uluğ, paylaşımında ''Tek rakibim Semih Şentürk, Ozan Tufan, Tuncay Şanlı, Volkan Demirel, Alex'' sözlerini kullandı.

Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufana mesaj gönderdi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle