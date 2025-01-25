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Sarıyer'den 6 gollü galibiyet! Yenilgileri yok...

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#Sarıyerspor#2. Lig#İnegölspor
Sarıyerden 6 gollü galibiyet Yenilgileri yok...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 18:10

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda İnegölspor’u 6-2’lik farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’da şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Sarıyer, İnegölspor engelini de 6 golle geçerek liderliği perçinledi.

Sarıyer, bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarıyer, en yakın takipçisi Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 8 puan önünde bulunuyor.

Bu sezon oynadıkları 19 maçta 15 galibiyet almayı başaran Sarıyer, geriye kalan 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak mağlubiyet yüzü görmedi. Mustafa Sarıgül yönetimindeki Sarıyer'in bir üst lige çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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#Sarıyerspor#2. Lig#İnegölspor

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