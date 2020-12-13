Sarıyer Belediyespor 2-3 İlbank
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında İlbank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut
Sarıyer Belediyespor: Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Strumilo, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, Yaren Hatipoğlu, Çağla Erdem, İrem Çor, Bashnakova)
İlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan)
Setler: 26-28, 25-18, 25-14, 13-25, 13-15
Süre: 144 dakika (39, 29, 25, 27, 24)
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