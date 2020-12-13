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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Sarıyer Belediyespor 2-3 İlbank

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Sarıyer Belediyespor 2-3 İlbank
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında İlbank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Sarıyer Belediyespor: Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Strumilo, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, Yaren Hatipoğlu, Çağla Erdem, İrem Çor, Bashnakova)

İlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan)

Setler: 26-28, 25-18, 25-14, 13-25, 13-15

Süre: 144 dakika (39, 29, 25, 27, 24)

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