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Voleybol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Sarıyer Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

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Sarıyer Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Sarıyer Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, Elifsu Ericek, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak)
Setler: 16-25, 18-25, 12-25
Süre: 67 dakika (23, 23, 21)

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