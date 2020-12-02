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Voleybol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Sarıyer Belediyespor 0-3 VakıfBank

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Sarıyer Belediyespor 0-3 VakıfBank
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Gizem Misra Aşçı, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Krystyna, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, İram Çor)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Setler: 19-25, 10-25, 23-25

Süre: 71 dakika (25, 19, 27)

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